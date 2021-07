L'Ascoli Piceno Festival compie 25 anni. La manifestazione promossa nel 1996 dal maestro Michael Flaksman festeggia le nozze d'argento, grazie alla partecipazione di quasi 60 artisti provenienti da tutto il mondo. Si tratta di una rassegna che la presidente Emanuela Antolini ha presentato nella sala De Carolis dell'Arengo, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e dei rappresentanti del Comune. La rassegna di quest'anno, pur partendo ufficialmente il 29 agosto per chiudersi quasi un mese dopo, la sera del 29 settembre, potrà consentire anche ghiotte opportunità di vivere grande musica fuori calendario, a partire della rassegna pianistica di giovani che avrà luogo a Montemonaco, dal 23 al 25 luglio. Si tratta di un format che unisce pittura e sette note e che vedrà coinvolti giovani e talentuosi pianisti del territorio, compresa Elisa Coclite, che per l'occasione sarà in una veste differente rispetto a quella della trionfatrice pop diX Factor, sotto il nome di Casadilego. Ma il volto della diciottenne abruzzese non sarà l'unico noto dell'edizione.« Quest'anno avremo l'onore di ospitare la nota pianista Gloria Campaner e lo scrittore e critico musicale Alessandro Baricco, insieme per raccontare i preludi di Chopin » ha spiegato Emanuela Antolini, riferendosi ad un concerto in programma il 5 settembre. Durante la presentazione la presidente de L'Ascoli Piceno Festival ha evidenziato le cifre della kermesse, con 19 concerti complessivi e la presenza di prestigiosi nomi, quali il violinista di origine algerina Gilles Apap e il pianista Roberto Prosseda. Il Festival, che stavolta si intitolerà Camera con vista e andrà in scena all'Auditorium Neroni prevede il 7 settembre anche una serata affidata al docente universitario Mario Savini e al sassofonista Fabrizio Mandolini, nella quale i microrganismi unicellulari prelevati dai campioni d'acqua dell'area del cratere interagiranno con la tastiera, generando suoni ogni volta diversi. Un vero evento per un'edizione che si preannuncia straordinaria.

