L'INAUGURAZIONE

ASCOLI Tante persone, rappresentanti delle varie istituzioni, appassionati di Quintana e amanti d'arte hanno partecipato domenica alla inaugurazione della interessante mostra del maestro Pino Procopio, in corso di svolgimento a Palazzo dei Capitani, in piazza del Popolo e visitabile fino al 3 novembre prossimo (dalle ore 18 alle 23 con ingresso libero) . L'esposizione si intitola La Quintana secondo Procopio e si struttura nella presenza di venti opere che hanno come filo conduttore la rievocazione storica e temi che richiamano l'epos greco. Illustrando la mostra di P«lazzo dei Capitani, il professor Stefano Papetti, direttore dei musei civici ascolani, ebbe a dire: «Quella del maestro Procopio è' una pittura che nasce nell'animo di una persona di buone letture con una solida base di conoscenze. Attraverso questa iniziativa i turisti che verranno a visitare la città di Ascoli potranno conoscere la manifestazione nell'anno in cui non si terrà. Sarà un risarcimento verso chi avrà nostalgia della Giostra. I colori di Procopio riaccendono la luce della speranza in un anno che la pandemia ha reso angosciante e drammatico».Il gallerista Nazzareno Verdesi ha aggiunto: «Procopio, inizialmente, era titubante perché per questa mostra avrebbe dovuto lavorare 24 ore su 24 ma ha creduto al progetto, annullando tutti gli impegni precedenti. Alla sua mostra cercheremo di avere anche le scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

