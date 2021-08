Un trentacinquenne ascolano è stato arrestato la notte scorsa mentre cercava di rubare una automobile in pieno centro strorico. L'uomo, in piena notte, era riuscito ad introdursi all'interno di un'Audi A4 station wagon che era stata parcheggiata dal proprietario, quando è stato sorpreso dagli agenti insospettiti dal comportamento del giovane che nel frattempo si era seduto sul sedile di guida della vettura di fabbricazione tedesca. Subito dopo averlo fermato, i poliziotti hanno trovato sul sedile del passEggero di fianco a lui, un zaino con all'interno un paio di occhhiali e un cavetto caricabatteria dell'Apple che erano riposti all'interno dell'abitacolo dell'auto. Gli agenti, subito dopo, si sono resi conto che il malfattore aveva asportato il supporto della pulsantiera posta vicino allo specchietto retrovisore nel tentativo di mettere in moto l'Audi e rubarla. Arrestato, il trentacinquenne ascolano, accompagnato dal proprio legale di fiducia, l'avvocato Umberto Gramenzi, è stato processato per direttissima ipotizzando nei suoi confronti il reato di tentato furto. Il giudice ha convalidato l'arresto, ha disposto l'obbligo di firma e ha fissato al prossimo 18 ottobre l'udienza per il giudizio.

