L'APPUNTAMENTO

ASCOLILa città si appresta ad accogliere l'evento che probabilmente è destinato ad essere uno dei pochi appuntamenti canori dell'estate italiana: l'esibizione di Elodie. L'emergenza Coronavirus riduce la possibilità di effettuare concerti dal vivo per via dei costi altissimi di allestimento conseguenti ai limitati posti messi a disposizione dalle restrizioni vigenti. Venendo a mancare la possibilità di usufruire del consueto spazio del teatro Ventidio Basso, inizialmente si era pensato di essere costretti ad annullare il canonico spettacolo organizzato ogni anno dalla sezione Ail di Ascoli, nato anche allo scopo di poter devolvere il ricavato a beneficio della ricerca e dell'attività del reparto di Ematologia del Mazzoni di Ascoli, una vera e propria eccellenza del nostro territorio. Per fortuna, nei giorni scorsi c'è stato l'incontro tra i responsabili della manifestazione e l'Arengo, per cercare di tenere in vita, nonostante le grandi difficoltà, il Memorial Alessandro Troiani, dedicato alla figura dello sfortunato commerciante ascolano scomparso prematuramente 23 anni or sono.

Nuova location

Il risultato di questo incontro è stato quello di trovare un accordo per ipotizzare seriamente la manifestazione nel salotto cittadino. Dopo l'enorme successo registrato la scorsa stagione, con il tutto esaurito in teatro, grazie ad una serata piena di big, per quest'anno si è aperta subito la disponibilità di vari artisti italiani a partecipare all'iniziativa benefica. Grazie anche ai rapporti di lavoro e di amicizia legati alla figura e all'operato di Dario Dardust Faini, direttore artistico dell'evento ascolano, le edizioni passate del Memorial sono state sempre caratterizzate da grandi protagonisti della scena italiana, come Chiara Galiazzo, Annalisa, Ermal Meta, Michele Bravi, sino a Tommaso Paradiso ed Elodie intervenuti lo scorso anno.

Amici

Ed è proprio quest'ultima, reduce da un anno straordinario di successi a dichiararsi pronta a tornare alla kermesse, che avrà luogo ad agosto. La bella e brava interprete, lanciata ad Amici nel 2015 e poi finita ai vertici della classifica di vendita con vari singoli, l'anno passato ha conquistato tutti dal vivo ad Ascoli con il suo temperamento e la sua vivacità. L'artista romana, che sul palcoscenico del Memorial aveva interpretato gran parte dei brani suoi cavalli di battaglia, come Un'altra vita del Sanremo 2016 e i tormentoni estivi Nero Bali e Pensare Male, negli ultimi 12 mesi è stata ancora indiscussa regina delle vendite. Prima con Marracash nel duetto Margarita, poi voce femminile della super ballata Friday Night del dee jay turco Burak Yeter e di recente grazie ai singoli Andromeda, in gara all'ultimo festival di Sanremo e Guaranà, attualmente anche ai vertici in radio. Tra qualche settimana dovrebbe essere svelato il cast dell'edizione 2020 de1 Memorial

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

