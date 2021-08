Il gelato salato, l'alta cucina e l'arte danno appuntamento a domani per Gelato Gala sulla terrazza panoramica di Palazzo Paradisi.

Dalla golosa collaborazione tra l'organizzatrice di eventi Laura Di Pietrantonio, il gelaterie Ennio Cannella e lo chef Gianmarco Di Girolami nasce Gelato Gala: cena di gala che promuove il gelato artigianale e il territorio delle Marche da un punto di vista inedito.

L'appuntamento è domani alle 19.30 sulla terrazza dello storico Palazzo Paradisi per una serata immersi nel gusto e nell'arte. Contestualmente all'evento, infatti, sarà possibile visitare la mostra Sisto V papa visionario ospitata nel palazzo. La mostra racconta la storia del papa e il suo operato attraverso opere inedite e collezioni private di grande pregio.

Il menu è stato ideato per condurre gli ospiti alla scoperta del territorio: dai vini delle Caniette (Ripatransone) si arriva ai salumi Ciriaci (Ortezzano), al tartufo dei Monti Sibillini fino, alla pizza di Mirko Petracci (Ascoli Piceno) fino al pane di grani antichi del Panificio Ciarrocchi (San Benedetto del Tronto).

L'evento, realizzato con il Comune di Montalto è in partnership con La Cima Srl (Acquaviva), Lait Luce e la New Events che si occuperanno di rendere unico l'allestimento luminoso della terrazza Paradisi. Altre informazioni su: https: //lauradipietrantonio.it/events/gelato-gala/.

