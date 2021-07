L'APPUNTAMENTO

I ragazzi della locanda Centimetro Zero di Pagliare presentano l'evento che si terrà oggi, in una suggestiva location creata per l'occasione: un teatro di paglia realizzato dopo la mietitura del grano della Locanda. «Lo ricorderemo come uno dei periodi più complessi delle nostre esistenze, ma anche come quello che ci ha obbligati a stare fermi, a riflettere e dare vita a idee che forse, senza le chiusure che si sono succedute dalla primavera del 2020, non sarebbero mai arrivate». Il winemaker internazionale Roberto Cipresso racconta così il progetto promosso insieme agli amici della locanda Centimetro Zero che da cinque anni a Pagliare impiega giovani con disabilità intellettiva. Sette favole sulla vite e sul vino, realizzate da Cipresso e Sara Brunetti, responsabile didattica della locanda, ora sono sette bottiglie di vino rosé: uniche e irripetibili, ognuna con la sua storia, come i ragazzi protagonisti di tutte le attività del ristorante sociale realizzato insieme alla Fondazione Carisap. Gli stessi per cui è nato il progetto. E per celebrare un momento tanto significativo per la vita di Centimetro Zero, oggi, dalle 21.30, Cipresso sarà a Pagliare per presentare le sette storie e i vini che le rappresentano, in una location molto suggestiva.'

