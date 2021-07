L'APPUNTAMENTO

È pronto a tornare in centro storico lo Street Food Festival, l'evento organizzato dall'associazione Gente di strada che dominerà piazza Arringo dal 22 al 25 luglio. Dopo il successo registrato in passato, la rassegna del cibo di strada ha ottenuto il nulla osta da parte dell'Arengo per offrire di nuovo prodotti e piatti e provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. La manifestazione, che grazie al riscontro ottenuto mediante il web, aveva portato nella precedente edizione anche diverse centinaia di visitatori provenienti da fuori provincia, ogni giorno permetterà dalle 18 a mezzanotte di gustare cibo di strada e musica dal vivo. Gli organizzatori, pur dovendo fare i conti con le norme antiCovid ed evitare gli assembramenti, sono felici di poter tornare a vedere piazza Arringo protagonista di un evento volto a ridare fiducia e vitalità alla città. L'iniziativa proporrà al visitatore uno street food di qualità: dall'hamburger di chianina all'hot dog, dai cupcakes americani allo gnocco fritto, dagli arrosticini abruzzesi ai pizzoccheri, sino alle alette di pollo marinate, la porchetta di Ariccia, le verdure pastellate, la cotoletta alla milanese, la focaccia ligure. E poi panzerotti, arancine, piadine, pizza napoletana, spiedini di tonno, puccia pugliese, tigella modenese, bomboloni e molto altro. Tutti i menù offerti dalla kermesse operativa in piazza Arringo, dal 22 al 25 luglio, presenteranno il giusto equilibrio tra il gusto dei sapori di un tempo e pietanze rivisitate in chiave moderna, preparate da autentici gourmet su ruote. Per l'occasione saranno presenti truck dotati di cucine a cielo aperto, in grado di offrire non solo cibi pronti a soddisfare tutti i palati, ma anche una grande varietà di birre italiane e internazionali.

Filippo Ferretti

