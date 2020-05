L'APPELLO

SAN BENEDETTO Il canone di locazione è l'incubo di molti esercenti rimasti chiusi durante il lockdown. Riccardo Luzi, avvocato e socio fondatore della Lex profit s.r.l.,spiega il grave rischio di insolvenza che può colpire, a causa dell'emergenza Coronavirus, le attività commerciali. Da qui l'appello ai commercianti: «Non siete soli, fate valere i vostri diritti sul pagamento degli affitti».

Le richieste

«In questo periodo di chiusura forzata di alcune attività - spiega Luzi - abbiamo ricevuto molte richieste di assistenza da parte di commerciati della zona che hanno dovuto gestire ugualmente il pagamento dei canoni di locazione richiesto dai proprietari degli immobili». Oltre alla crisi economica che incombe gli imprenditori sono molto preoccupati per le scadenze imminenti da rispettare. Quella del canone di locazione nella maggior parte dei casi è la voce di costo più esosa. Secondo l'avvocato Luzi, in attesa di sviluppi normativi di sostegno, si possono già trovale soluzioni transattive che garantiscano sia il conduttore che il locatore. Il decreto Cura Italia interviene solo per le procedure di sfratto per morosità già pendenti, posticipandone gli effetti dopo il 30 giugno, salvaguardando quindi gli inquilini morosi. Cosa accade, invece, a coloro che, toccati direttamente o di riflesso dall'emergenza Coronavirus, non riescano a corrispondere i canoni di locazione? A rispondere è ancora l'avvocato Luzi: «Con la ripresa dell'attività giudiziaria (11 maggio 2020) i commercianti potrebbero vedersi notificare da controparte intimazione di sfratto per morosità e contestuale richiesta di pagamento dei canoni dovuti. Voglio dire ad ogni imprenditore che non è solo in questo difficile momento e che in caso di necessità deve rivolgersi al proprio legale di fiducia per chiedere una sospensione o una riduzione del canone di locazione commerciale. Anche perché, specie per talune attività come bar e ristoranti, più si prolunga l'attesa e più c'è il rischio concreto che diversi esercizi resteranno con le saracinesche abbassate. A fronte del mancato guadagno devono comunque rispettare il pagamento del canone: «Il problema più grave - spiega Luzi - è quello che riguarda gli affitti che devono essere regolarmente versati. Quasi la totalità dei commercianti sta riaprendo i propri negozi, con uno spirito di sacrificio e generosità, tuttavia si trovano a dover pagare il conto di mesi di inattività. Anche una sola attività chiusa rappresenterebbe una sconfitta economica per il nostro territorio, pensiamo in prospettiva».

Il metodo

Attualmente il Governo ha decretato il blocco degli sfratti nell'intero territorio nazionale. Da qui il consiglio dell'avvocato Luzi a sottoscrivere una mediazione tra le parti: «Il singolo imprenditore, conduttore dell'immobile ad uso commerciale, deve tentare una mediazione bonaria con il proprietario-locatore. Tali scritture andranno poi successivamente trasmesse all'agenzia delle entrate per competenza fiscale». In tutti gli altri casi il proprietario può ricorrere alla procedura di sfratto per morosità ma dovrà attendere lo sblocco dell'iter giudiziario da parte dello Stato.

Stefania Serino

