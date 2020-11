Barbara Pietrolungo, portavoce del settore autotrasporto merci della Cna Fita di Ascoli, lancia un grido di allarme: «Quello che per le imprese in sede fissa è il chiudere in orario anticipato, per l'autotrasporto merci conto terzi è il viaggiare tra il semivuoto ed il vuoto, non completare i viaggi ed i carichi tra andata e ritorno. Con un Pil che si riduce, gira molto meno economia dal tempo del primo lockdown ed ora i nuovi provvedimenti aggravano i problemi anche di chi le merci le porta o meglio le portava per mestiere. Ormai i camion vengono fermati ed il personale resta a piedi e le imprese chiudono se non si fa qualcosa per tenere almeno acceso al minimo il motore delle loro imprese». Seppure il settore sia stato ritenuto, sin dalla prima ora, strategico per tenere aperti i pochi canali di economia che potevano funzionare, non si è andati oltre le pacche sulle spalle ed il riconoscimento di una responsabilità sociale che le imprese hanno dimostrato, lavorando in perdita. «Questo non è più possibile» conclude la Pietrolungo. «Non parliamo solo noi di danni, perché tutta l'economia è coinvolta, ma per gli autotrasportatori si tratta anche di beffa» sostiene Roberto Grazioli, sambenedettese presidente regionale della Cna Fita Marche.

