Per i sindacati dell'edilizia delle province di Ascoli e Fermo il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è centrale, «ma non solo ai tempi del coronavirus - si legge in una nota - visto che abbiamo sempre sollecitato la questione a tutti i livelli, per far comprendere che quelli della sicurezza non sono costi, ma investimenti per la azienda e per i lavoratori. Va trovata una strategia condivisa sul tema della sicurezza e degli oneri per essa previsti, perchè si tratta di costi non comprimibili che non devono abbassare il livello della qualità del lavoro e mettere in competizione al ribasso le aziende, sia nei lavori privati ma soprattutto nei lavori pubblici. Un tema che preoccupa gli imprenditori, è quello dell'infortunio professionale che prevede che l'eventuale contagio da coronavirus in occasione di lavoro non verrà computato dall'Inail nel calcolo dell'andamento infortunistico. Investire sulla sicurezza significa quindi prevenire e per questo chiediamo di costituire i comitati di verifica sulla sicurezza . Anche per i pagamenti la pubblica amministrazione ha spesso dei tempi lunghi . Anche per questo riteniamo che il Codice degli appalti sia lo strumento più idoneo a garantire sicurezza, trasparenza e legalità nella gestione dei lavori edili ed ancor di più nella ricostruzione post sisma».

