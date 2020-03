ASCOLI A seguito della nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche, concernente il Covid 19 il vescovo diocesano Giovanni D'Ercole ha emesso nuove disposizioni con le quali invita i fedeli ad osservare ogni possibile misura igienico sanitaria indicando ai sacerdoti alcune linee giuda per quanto concerne le celebrazioni liturgiche e ogni altra attività parrocchiale. Ha evidenziato che le chiese resteranno aperte per consentire ai fedeli di pregare mentre i sacerdoti, nei giorni feriali, potranno celebrare adottando la dovuta prudenza, evitando come prescrivono le norme dell'ordinanza, i contatti ravvicinati. Com'è noto, le nuove misure regionali, mirano ad evitare contatti troppo stretti tra le persone che possono favorire la circolazione del virus. Invitano, infatti, a non frequentare i luoghi affollati, non uscire se si ha qualche linea di febbre, a restare in casa il maggior tempo possibile se si ha più di 75 anni, ed altro ancora. Misura indispensabile, oltre a lavarsi frequentemente le mani, evitare le affettuosità, gli abbracci, le strette di mano, tenendo la distanza di circa un metro, nei limiti del possibile, fra gli interlocutori. Ritornando alle disposizioni del vescovo, l'alto prelato, nel sollecitare la preghiera, quale risorsa indispensabile per combattere non solo il coronavirus, ma anche ogni altro virus morale e spirituale, ha chiesto che da oggi, in tutte le parrocchie e in ogni famiglia si dia inizio ad una speciale novena di preghiera rivolta alla Madonna delle Grazie e a Sant'Emidio, nostri Protettori, perché ci liberino da questo e da ogni altro male fisico, morale e spirituale.

