L'app per verificare la disponibilità di aree e capannoni

LA TECNOLOGIA

ASCOLI Un'app per accedere dal telefonino a tutti i servizi, inclusa la verifica di aree e capannoni disponibili in zona industriale con aggiornamenti trimestrali. E' questo il segnale che Piceno Consind intende lanciare per quel che riguarda anche l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche al servizio delle imprese. Sia quelle presenti che quelle che potrebbero approdare sul territorio ascolano. Si tratta di Sinapp, una applicazione che da gennaio tutte le aziende presenti nella zona industriale possano usufruire direttamente dei servizi forniti dal Consind semplicemente cliccando dalla app. Ad esempio, scaricando schemi di contratto e ogni altro modulo o documento. Inoltre, dopo il censimento effettuato riguardo le aree e i capannoni, circa 100 disponibili attualmente, si intende poter garantire la possibilità di conoscere direttamente dal proprio telefonino quali siano terreni e strutture a disposizione per eventuali insediamenti o ampliamenti ,con aggiornamenti a cadenza trimestrale. E sempre in questa direzione ora si intende anche approvare un regolamento che semplifichi anche le procedure per possibili insediamenti, ampliamenti o frazionamenti di capannoni. A fianco agli strumenti innovativi dal punto di vista digitale, inoltre, come conferma il presidente Procaccini, in programma c'è anche una serie di attività al servizio dei Comuni soci del consorzio, come il potenziamento del Suap, lo sportello per le imprese, con l'integrazione anche della gestione delle pratiche edilizie, sia l'attivazione di una Centrale unica di committenza per garantire anche un servizio di predisposizione delle gare di appalto ai Comuni che, magari, hanno difficoltà sia per carenza di personale sia dal punto numerico che per quanto riguarda la presenza di risorse qualificate per tali compiti. Per quanto riguarda il Suap, attualmente il Consind fornisce il servizio a 50 Comuni dell'Ascolano e del Fermano.

