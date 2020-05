ASCOLI Con la Fase 2, e la ripresa di molte attività, aumentano i disagi connessi alla doppia gestione del lavoro e della famiglia. «La problematica riguardante la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dichiara Carla Capriotti presidente Ordine Consulenti del Lavoro Ascoli Piceno - è peggiorata durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, con la chiusura delle scuole da quelle della prima infanzia ai licei, ma anche dei tanti servizi dedicati alla gestione del tempo libero dei ragazzi, all'isolamento dei nonni». Da un recente studio portato avanti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è emerso che le donne con i figli hanno lavorato più dei papà. «Tenendo conto dello scenario che si sta prospettando prosegue Capriotti -, con turnazione degli studenti, formazione a distanza, per molte donne con almeno un figlio al di sotto dei 15 anni, aumentano le difficoltà, rendendole ancora più fragili e a rischio rispetto alla possibilità di continuare a lavorare. L'occupazione femminile si concentra principalmente nel settore dei servizi, più dell'80%, e solo il 13% nell'industria e questo ha portato ad una maggiore continuità lavorativa delle donne rispetto agli uomini». A fronte di questa situazione in molte hanno richiesto il part-time. «Sicuramente uno strumento che permette di conciliare il lavoro con i carichi familiari, ma dà diritto a delle retribuzioni inferiori, e non permette un'indipendenza economica, né possibilità di acquistare servizi di cura per i propri figli conclude Capriotti - Lo smart working o lavoro agile, consente ai dipendenti di poter svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare o a distanza, e dunque conciliare lavoro e famiglia pur se tra mille disagi. Basti pensare alla bassa digitalizzazione delle imprese e dei lavoratori, ai limiti delle infrastrutture tecnologiche del nostro paese, alla diffidenza da parte degli imprenditori che non erano per la maggior parte pronti. La bozza del corposo decreto Rilancio all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri contiene una serie di provvedimenti volti al sostegno economico delle famiglie oltre che alle imprese, tra le quali quello che consente ai genitori con figli al di sotto dei 14 anni il diritto a ricorrere allo smart working anche in assenza di accordi».

