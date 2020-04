L'ALLARME

SAN BENEDETTO Controlli incrociati sulle targhe delle auto, accessi alle città blindati e ispezioni nelle seconde case al mare proprietari forestieri. Il Piceno si blinda per Pasqua e già nelle ultime ore, l'incremento dei controlli, ha portato ad una pioggia di sanzioni sia in Riviera che nell'entroterra. Ma anche ad una serie di sopralluoghi, soprattutto nei comuni costieri legati a segnalazioni che, almeno fino a ieri, si sono rivelate del tutto infondate.

Caccia alle streghe

Da giorni le polizie locali di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima ricevono chiamate che, oltre a segnalare runner e potenziali trasgressori delle regole, si concentrano in particolar modo sulla presenza di presunti turisti provenienti dal Nord Italia che avrebbero ripreso possesso delle case al mare solitamente utilizzate per le vacanze primaverili ed estive. «C'è gente di Milano in quelle case» è uno dei refrein. I controlli hanno però finora sempre dato esito negativo. Le ultime persone arrivate, senza valide motivazioni, dal Nord Italia sono state intercettate circa due settimane fa poi più nessuno sembrerebbero aver rischiato il viaggio. A proposito di queste segnalazioni è stato deciso, nel corso dell'ultima riunione tra sindaci e prefetto, di valutare soltanto le segnalazioni in cui, la persona che chiama, fornisce le proprie generalità. Le delazioni anonime non sono tenute in considerazione.

Le sanzioni

L'innalzamento del livello di guardia avvenuto nelle ultime ore lo si evince dalle sanzioni elevate dalle forze dell'ordine che hanno operato in tutta la provincia. Nelle ultime ore la polizia di Stato ha multato sette persone. Il caso più eclatante riguarda due russi lui 27 anni e lei 33 anni, sorpresi su una spiaggia di San Benedetto seduti in un gazebo, mentre facevano un pic-nic. Nei guai anche una ventinovenne di Monsampolo che è stata multata, poiché trovata in una località costiera per fare compere, così come una 60enne straniera e un 68enne di San Benedetto del Tronto, rispettivamente usciti per comperare una borsa termica e alimenti, ma che si erano spostati troppo dalle loro abitazioni.

Sugli scogli

La polizia locale di Grottammare, che ieri mattina insieme a quella cuprense ha dato il via alle attività coordinate per i giorni del lungo ponte pasquale, ieri pomeriggio ha multato un padre che stava giocando con il figlio sugli scogli e, a poca distanza, anche un uomo che era a spasso con il cane ma in spiaggia. Lungo la Riviera in questi giorni è inoltre in azione un elicottero che coordina le operazioni a terra delle pattuglie della polizia mentre i carabinieri saranno in campo con tutte le pattuglie a loro disposizione.

Emidio Lattanzi

