L'ALLARMEASCOLI Si scava, in zona industriale, per due nuovi pozzi. In realtà, siamo di fronte al segnale di una nuova strategia che ora Piceno Consind ha deciso di mettere in campo per andare a riattivare a pieno regime il vecchio acquedotto industriale, risalente a circa 40 anni fa, che servirà tutte le aziende già esistenti (anche grazie all'altro impianto con trincea drenante a monte dell'asse attrezzato), ma anche tutte quelle che potenzialmente potrebbero insediarsi, fino al doppio delle forniture attuali. Un intervento che il...