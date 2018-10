CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARME ASCOLI E' il momento delle decisioni. Non si può più attendere di fronte all'emergenza rifiuti che si presenta in tutta la sua consistenza con un grosso punto interrogativo sul futuro. Dal muro contro muro tra Palazzo San Filippo e Arengo sulla discarica di Relluce e il suo utilizzo alle altre soluzioni ipotizzate, percorse e ora allo stop per diversi motivi. Non da ultima, la lettera della Asite, la ditta che gestisce l'impianto di smaltimento di Fermo nella quale si concede disponibilità fino al prossimo 7 novembre. L'incontro...