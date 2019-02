CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEASCOLI Ci sono numeri spietati e molto significativi che raccontano alla perfezione il dramma della povertà che si allarga a macchia d'olio in città. Numeri che fanno riflettere specie perché arrivano da chi, come l'associazione Zarepta, ogni giorno si trova di fronte persone in gravi difficoltà economiche, per varie problematiche, che non hanno soldi neppure per garantirsi qualcosa da mangiare. E tra queste c'è anche chi non ha una casa. Basti pensare tornando ai dati - che, nel 2018, sono stati quasi 18.000, per la precisione...