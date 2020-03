L'Ail torna con le sue iniziative finalizzate a potenziare la ricerca e delle strutture in cui opera. Nei giorni del 25, 26 e 27 marzo nelle piazze italiane (salvo cancellazione causa Coronavirus) verrà riproposto l'appuntamento annuale con le Le Uova Ail, che consentirà di ottenere nuove entrate in grado di aiutare il lavoro dell'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Sarà presente in piazza del Popolo anche la sezione di Ascoli, dove ha sede un importante reparto di Ematologia dell'ospedale Mazzoni, diretto dal dottor Piero Galieni, che ha come mission sanitaria l'assistenza ed il trattamento di pazienti affetti da patologia ematologica ed oncoematologica. Ma non sarà l'unica iniziativa rivolta al grande pubblico da parte dell'Ail di Ascoli. A fine maggio, per le 21esima volta consecutiva, l'associazione, presieduta da Giuliano Agostini, darà vita al recital benefico dedicato alla figura di Alessandro Troiani, il commerciante ascolano scomparso prematuramente a causa proprio di questa malattia. Per l'occasione, il direttore artistico della manifestazione Dario Dardust Faini sta preparando un grande spettacolo con importanti artisti nazionale al teatro Ventidio Basso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA