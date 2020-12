L'AFFONDO

ASCOLI - Il centrosinistra traccia il bilancio dell'annata politica in vista del 2021 e critica le scelte dell'Amministrazione Fioravanti. « Il 2021 sarà l'anno della ripartenza ma dubitiamo che l'Amministrazione abbia azioni da mettere in campo per rilanciare la città» dice l'ex candidato sindaco Pietro Frenquellucci. «Si fanno soltanto annunci senza nessuna azione concreta. Un esempio è la mancata riapertura dell'ufficio postale di Porta Romana, tanto sbandierata ma che non si è concretizzata. Anche sulla questione parcheggi, vediamo che la situazione è rimasta esattamente come prima». «La riduzione dei costi del parcheggio non può essere scaricata sulle altre zone della città. Su corso Trieste siamo ancora fermi e scopriamo che c'è anche un ulteriore intervento da fare per la pavimentazione che non è affatto secondario» dice l'esponente Pd. Per il futuro proponiamo i comitati di quartiere, ma per un'amministrazione organizzata così non sarà digeribile perché loro sono intolleranti a critiche e proposte».

L'università

«L'Amministrazione comunale prosegue nella continuità sul segno della passata Giunta» dice il capogruppo Francesco Ameli « Chi è passato in maggioranza lo ha fatto con giochi non chiari facendo i voltagabbana . Ad Ascoli tutto quello che intacca interessi e poteri viene fermato, come l'Area Carbon e la gestione dei rifiuti. Non abbiamo fatto un'opposizione contraria a prescindere ma l'Amministrazione non accetta il nostro aiuto e mette un muro, come nel caso della gestione delle biblioteche» aggiunge l'esponente Pd. « Da che parte sta il Comune sulla gestione della Ciip e sulla discarica nell'alta valle del Bretta?». Poi Ameli attacca dopo l'affidamento a universitari di Parma di seguire i lavori in corso Trieste. «Nemo propheta in patria verrebbe da dire. Abbiamo una facoltà di architettura che è un vanto per tutto il territorio, ma anziché valorizzarla, la giunta sceglie di snobbare Ascoli nei confronti di Parma. Ci aspettiamo, un nuovo protagonismo del Consorzio universitario piceno, da troppo tempo silente rispetto al proprio ruolo tanto che sembra abbia abdicato rispetto alla propria funzione». «Il coinvolgimento diretto di studenti e docenti nella progettazione e nell'elaborazione di idee nuove per la città - aggiunge Ameli - porterebbe una partecipazione vera alla vita di Ascoli arricchendo soprattutto il centro storico di nuove risorse. Non pensiamo sia un caso che la Scuola di Architettura sia stata sistematicamente estromessa dai rari progetti realmente trasformativi degli ultimi 25 anni: il Prg, l'area Carbon, il ponte di Monticelli, Lo stadio, la trasformazione della Piceno Aprutina in strada mercato».

La biblioteca

Il segretario comunale Angelo Procaccini aggiunge che «Nei consigli comunali si portano al voto solo assesti di bilancio e di ordinaria amministrazione. Il resto degli assessori ha fatto ben poco, non c'è visione su nessun tema. L'opposizione ha trovato compattezza su diversi temi, ma c'è poca chiarezza sugli atti che ci vengono posti dalla giunta. « Pensare di privatizzare la biblioteca significa essere arrivati alla frutta. La popolazione è in calo e non ci sono iniziative, è una tristezza assoluta» dice Nello Tizzoni di Articolo 1. « Ci auguriamo che la nostra coalizione si allarghi sempre più per costruire qualcosa per affrontare le prossime sfide» mentre Alberto Ferretti del Psi sottolinea che « C'è un impoverimento anche dal punto di vista visivo. Nella zona industriale della città c'è un penoso declassamento di un territorio un tempo molto produttivo». Ermenegildo Baldini di Territorio e Sviluppo sottolinea il fatto che « Lo spopolamento, anche delle frazioni, è un fenomeno molto grave».

Cristiano Pietropaolo

