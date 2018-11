L'acquisto dei medicinali si fa al centro commerciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INSEDIAMENTOASCOLI Procedure permettendo, dovrebbe aprire nella prossima primavera la nuova farmacia comunale dell'Arengo al centro commerciale Al Battente. Ovvero una volta completate le operazioni di cessione dei due punti farmaceutici comunali di Brecciarolo e Porta Romana per le quali è stata predisposta un'asta con scadenze tra circa 48 ore. Proprio con il passaggio a privati di queste due farmacie, infatti, il Comune incasserà le somme necessarie da riutilizzare in parte per l'allestimento della nuova sede farmaceutica nella nuova...