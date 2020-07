L'accoltellatore fa scena muta davanti al giudice

L'UDIENZA

ASCOLI È rimasto in silenzio davanti al gip di Ascoli, il trentenne di Villa Sant'Antonio accusato di tentato omicidio dopo che venerdì sera ha sferrato una coltellata al suo rivale in amore. Il giovane, ieri mattina, accompagnato dal suo difensore di fiducia, l'avvocato Massimiliano Angeletti, è comparso in tribunale per la convalida dell'arresto e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato. Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell'udienza, ha convalidato l'arresto e ha disposto il provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Il carcere

Pertanto, L. P. - queste le iniziali dell'aggressore - rimarrà rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto dove si trova ristretto. Il suo difensore sta ora valutando la possibilità di presentare l'istanza di riesame del provvedimento cautelare davanti ai giudici del tribunale della libertà di Ancona per chiedere la scarcerazione del suo assistito oppure la concessione degli arresti domiciliari. Nel prossimi giorni, l'avvocato Angeletti, avrà modo di confrontarsi con il trentenne e concordare la strategia difensiva.

Il ferito

Restano gravi le condizioni di P. N., il quarnatottenne che è ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale Mazzoni. Le sue condizioni, seppur stabili, rimangono gravi dopo che la lama ha perforato il polmone sinistro e provocato una importante lesione su cui i medici del nosocomio ascolano valutano di poter procedere con un delicato intervento chirurgico. Ad armare la mano del trentenne è stata la gelosia per il corteggiamento del quarantottenne nei confronti della donna. Un comportamento che sarebbe andato avanti da un po' di tempo e che venerdì sera ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

L'affronto

Stufo per il comportamento di quello che considerava il suo rivale in amore, il trentenne ha deciso di affrontare il quarantottenne: ne è nata una discussione dai toni sempre più accesi, fino a quando non è degenerata e L. P. ha sferrato la coltellata che ha ferito gravemente P. N.. Subito dopo essere stato fermato dai carabinieri, l'aggressore si è mostrato molto collaborativo con gli investigatori rendendosi subito conto del grave gesto che aveva compiuto.

Luigi Miozzi

