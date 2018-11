Kit del porta a porta: più di 800 ascolani rispondono presente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I RIFIUTIASCOLI Già 530 cittadini solo nella mattinata e 801 nell'intera giornata hanno risposto presente all'appello, andando a ritirare il kit dei sacchetti gratuiti per il porta a porta nel primo giorno di apertura del nuovo centro distribuzione di Ecoinnova. Una risposta importante che rappresenta un segnale positivo su come ormai gli ascolani, per la stragrande maggioranza, siano entrati ormai nell'ottica del porta a porta e, soprattutto, della raccolta differenziata. Tutto è filato liscio, nel giorno di apertura della consegna dei...