Istat, la carica dei mille Al via i test sierologici

GLI ESAMI

ASCOLI Partiranno a breve le prime chiamate per sottoporre ai test sierologici le 180mila persone, individuate dall'Istat in base ai criteri dettati dal comitato scientifico e dall'Istituto superiore della sanità, che faranno parte dell'indagine per scovare la presenza di anticorpi specifici contro il Coronavirus. L'operazione avviene con la partecipazione della Croce rossa italiana. Il campione raccolto nel Piceno sarà di quasi mille unità ed impegnerà tre call center ad Ascoli, San Benedetto e Force, gestiti da volontari della Cri che si sono formati attraverso un corso seguito a distanza e curato dalla Croce rossa regionale. Sono in tutto 10 i Comuni interessati dall'indagine. Si tratta di Ascoli con 214 soggetti individuati, Acquasanta (62), Castel di Lama (81), Colli (58), Spinetoli (59), Monteprandone (61), San Benedetto (211), Grottammare (72) e Ripatransone (64) e Force (52).

Il sistema

Le persone individuate saranno contattate telefonicamente dai tre call center sulla base di sei fasce. L'operatore inviterà a compilare un questionario e darà l'appuntamento per il prelievo. I soggetti fragili potranno fare il prelievo a domicilio. Gli altri dovranno recarsi nei tre punti allestiti nel territorio piceno ad Ascoli (sede della Croce rossa in via Tucci a Porta Cappuccina), San Benedetto (ambulatorio di via Tedeschi) e Force. I prelievi saranno effettuati da infermiere professionali volontarie della Cri che verranno affiancate da infermiere volontarie dell'associazione. Il test sarà gratuito e i risultati verranno comunicati direttamente alla persona sottoposta a prelievo. II campioni raccolti saranno consegnati, a cura della Croce rossa italiana, alla banca biologica dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani.

Le unità locali

«La Croce rossa di Ascoli - afferma la presidente, Cristiana Biancucci - si è messa a disposizione al fine di garantire che questa indagine Istat sulla sieroprevalenza possa avvenire nel migliore dei modi ed essere utile in questa fase molto delicata. Abbiamo fatto richiesta al Comune di Ascoli di poter sistemare nei pressi del punto prelievi la nostra tenda pneumatica che fungerà da presidio medico avanzato. È a tutti gli effetti un punto ambulatoriale che è stato acquistato da unassociazione di petrolieri canadesi durante l'emergenza post sisma del 2016 e donato alla Cri di Ascoli. Ora risulta di nuovo utile. In tutto saranno circa 15 i volontari che si dedicheranno a questa iniziativa, compresi i ragazzi del servizio civile». Il presidente della Cri di san Benedetto, Cristian Melatini ricorda che le persone che si sottoporranno all'esame sono state campionate dall'Istat, per cui invita a non rivolgersi ai centralini dell'associazione per la richiesta di test. Inoltre, ribadisce che la centrale operativa continuerà lo svolgimento delle funzioni per trasporti sanitari ed emergenza territoriale, manifestazioni ed eventi (con le nuove disposizioni Covid), spesa sospesa, Pronto farmaco e spesa a domicilio, assistenza alle persone senza fissa dimora.

Pierfrancesco Simoni

