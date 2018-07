Isole ecologiche e il porta a porta nelle frazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RACCOLTAASCOLI Mentre i riflettori sono puntati soprattutto sulla raccolta differenziata in centro storico, per evitare discariche abusive e sacchetti selvaggi nel cuore della città, Ascoli servizi ed Ecoinnova lavorano, parallelamente anche per estendere la raccolta differenziata con il porta a porta o con piccole isole ecologiche anche in tutte le frazioni, oltre quelle già interessate dal servizio come Brecciarolo, Poggio di Bretta, Marino, Mozzano e Villa Sant'Antonio. Un'estensione della raccolta differenziata spinta che prenderà il...