Ipotesi zone miste sul Lungotronto e in corso Trieste

L'INCONTRO

ASCOLI Arengo e Saba torneranno ad incontrarsi presto, già entro il mese di gennaio, per proseguire nella laboriosa trattativa che dovrebbe condurre nei prossimi mesi verso un accordo per rimodulare l'attuale situazione della sosta in città. Accordo che in ogni caso sembra avere un passaggio scontato nell'ampliamento delle zone miste (ticket e residenti), tra centro e Campo Parignano. Da una parte, come confermato dal sindaco che sta seguendo direttamente la questione insieme al vice con delega alla sosta, Silvestri, l'obiettivo del Comune è quello di andare a ridurre le tariffe dei parcheggi a raso in centro e parallelamente di andare anche a definire anche il rapporto pregresso con la Saba. Di contro, la stessa Saba, richiede un ampliamento degli spazi a pagamento per andare a riequilibrare il numero di posti individuati dalla convenzione e anche eventuali altri correttivi, tra cui un ritocco ai permessi o un ampliamento delle fasce orarie col ticket per andare a ridurre il credito pregresso che la società dichiara di vantare nei confronti dell'Arengo. In questo quadro, dunque, appare chiaro che l'Amministrazione comunale per poter ottenere i due obiettivi delle tariffe più basse e della riduzione del debito con la Saba debba comunque concedere nuovi spazi blu. E la formula ritenuta meno dolorosa sarebbe quella della zona mista, andando di fatto a creare sì nuovi spazi blu, ma al tempo stesso rendendoli fruibili col permesso anche da parte dei residenti. Proprio nei prossimi mesi, per arrivare a stringere un accordo, si dovrà dunque trovare un punto di equilibrio, andando anche a individuare le possibili zone da destinare a zona mista. In tal senso, oltre alla zona di Campo Parignano per la quale c'è già una vecchia delibera in tale direzione, le aree che potrebbero essere interessate, non essendo attualmente dotate di stalli blu, sarebbero quelle in tutta la zona tra via Sacconi-lungo Tronto ed eventualmente anche corso Trieste (considerando comunque che in quest'ultimo caso si tratterà prima di procedere con la riqualificazione). Si tratta, ovviamente, solo di alcune delle ipotesi sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

