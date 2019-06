«Io resto azzurro ma Piunti non so che colore abbia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA SAN BENEDETTO Mi giungono velate minacce che rispedisco al mittente: anche senza il ruolo di capogruppo, ricordo al sindaco Pasqualino Piunti, che sono il capo dei Giovani delle Marche per FI e l'unico, assieme all'assessore Annalisa Ruggieri ad essersi speso per Tajani alle ultime Europee». Continuano a volare stracci in maggioranza. Queste sono le dichiarazioni del capogruppo azzurro Valerio Pignotti, dopo che il primo cittadino gli ha chiesto di non essere equidistante ma distante dalla propria maggioranza. Spaccatura nata per...