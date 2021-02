«Intergruppo in Consiglio alternativo al centrodestra»

LA PROPOSTA

ASCOLI La creazione di un intergruppo in consiglio comunale composto da Pd, Ascolto e partecipazione e Movimento 5 stelle per proposte comuni per la città e per andare insieme alle prossime elezioni comunali: è questa la proposta del consigliere comunale del Pd, Angelo Procaccini, che è anche segretario comunale del partito, concretizzatasi ora in una lettera inviata a Francesco Ameli, Emidio Nardini e Massimo Tamburri, ovvero i capigruppo delle tre forze chiamate in causa. «La città dal punto di vista politico spiega Procaccini - è un po' ferma. In questi giorni abbiamo assistito a numerosi e repentini stravolgimenti del panorama politico nazionale, ma personalmente ho preso questa situazione, tanto complessa quanto assurda, come un'opportunità per osservare e riflettere. Penso che tutto questo trambusto possa essere positivo, ma soprattutto si possa ripercuotere positivamente sui nostri territori, all'interno dei nostri partiti, movimenti e associazioni».

«Per questo motivo - aggiunge ho preso questa iniziativa personalmente, senza anticiparla al mio partito, perché ritengo che per una proposta unitaria alternativa al centrodestra sul territorio, tutto debba partire dal consiglio comunale. La mia intenzione è richiamare l'attenzione dei capigruppo di Pd, Ascolto e partecipazione e Movimento 5 stelle per la creazione di un intergruppo comunale, anche se va verificato se si potrà fare formalmente, per collaborare e dare forza alle proposte che ci accomunano, come le scuole, i rifiuti, le biblioteche, che potrebbero vederci in campo insieme anche alle prossime Comunali. Ampliando il discorso già avviato da Frenquellucci con Nardini di Ascolto e partecipazione. Del resto la situazione è particolare, la Lega ha anche perso un consigliere, Elena Stipa. Ci sono temi su cui incalzare l'amministrazione, anche a fronte di un documento programmatico che non brilla e a certe scelte della Regione, come quella dei pazienti Covid anche ad Ascoli. Ma della Regione adesso il sindaco non parla».

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA