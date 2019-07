Innocenzi fa 13 alla Quintana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PALIOASCOLI Il marziano Luca Innocenzi di Porta Solestà centra il 13 e regala al sestiere di Porta Solestà il 31esimo Palio (di Pierluigi Pavoni) della storia. Un successo condito dal record di pista e di tornata messo a segno durante il primo turno di assalti. Una vittoria con 1986 punti mai in discussione con il divario che si è ampliato nel corso della Giostra. Il suo fido Love Story non ha tradito le attese e per la seconda volta consecutiva lo ha condotto al successo. Fieri antagonisti Mattia Zannori di Porta Maggiore, ottimo...