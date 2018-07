Innocenzi, cavaliere da battere Il guanto della sfida è lanciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA QUINTANA ASCOLI Tutti contro Luca Innocenzi. È partita la caccia al recordman della Quintana: domani sera allo Squarcia i riflettori saranno tutti puntati sui cavalieri dei sei sestieri che si contenderanno il Palio della Giostra dedicata alla Madonna della Pace. Il favorito è proprio il giostratore di Porta Solestà, che lo scorso anno ha stracciato ogni record trionfando in entrambe le edizioni in sella a Try Your Luck e salendo sul gradino più alto dell'albo d'oro della Quintana con ben undici successi, scalzando l'ex dominatore Paolo...