Ingegneri in campo Controlli gratuiti nelle abitazioni

LE VERIFICHE

ASCOLI Sopralluoghi gratuiti nelle abitazioni dei proprietari che lo chiederanno, per una verifica sullo stato di salute degli edifici. Si tratta di un'iniziativa del Consiglio Nazionale degli ingegneri insieme agli Ordini provinciali, denominata Diamoci una scossa e prevista per la giornata di oggi. Si tratta della seconda edizione di quella che può essere definita una giornata della prevenzione sismica, con l'evento che interessa l'intero territorio italiano ma, a maggior ragione, assume rilievo proprio nelle zone colpite dal recente sisma, tra cui Ascoli. Gli ingegneri che si sono messi a disposizione, nei giorni successivi alla giornata di oggi, effettueranno visite gratuite nelle abitazioni dei cittadini che ne faranno richiesta per verificare lo stato di salute dei fabbricati rispetto al sisma e ai suoi effetti. Al termine delle visite verrà rilasciata una scheda sintetica, predisposta dalle strutture centrali del Consiglio nazionale ingegneri, utile ad orientare i cittadini sulla eventuale necessità di programmare interventi per la propria sicurezza. Le visite possono essere richieste inviando una comunicazione e-mail alla segreteria dell'Ordine degli ingegneri di Ascoli fornendo indirizzo, contatto telefonico ed i giorni e gli orari in cui sia possibile effettuare i sopralluoghi. Un'iniziativa lodevole e importante specie in un contesto come quello ascolano che si trova ancora alle prese con una ricostruzione lenta quanto importante dal punto di vista quantitativo, considerando che sono circa 1900 gli edifici giudicati inagibili. Ma è chiaro che anche per gli edifici che non hanno subìto gravi danni potrebbe essere utile capire se possa essere importante, comunque, migliorare lo stato del proprio immobile anche alla luce del fatto che, purtroppo, Ascoli e il Piceno si trovano comunque in una zona sismica e quindi la prevenzione, da questo punto di vista, può risultare fondamentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA