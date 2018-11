Incentivi ai più virtuosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESPERIMENTOASCOLI Mentre si è partiti ieri mattina con il ritiro dei nuovi sacchetti gratuiti, Ecoinnova e Ascoli servizi comunali, su input del sindaco Castelli, stanno studiando per avviare il primo esperimento, nel corso del 2019, di raccolta differenziata con premialità. Ovvero utilizzando per adesso in una sola zona della città da individuare dei mastelli con codice che consentiranno di monitorare i volumi di rifiuti indifferenziati. I grandi condomini E nei casi caso di condomini più grandi dove vivono molte persone si pensa di...