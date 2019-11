Incentivi a chi investe su Ascoli vertice con 10 direttori di banca

IL RILANCIO

ASCOLI Una stretta di mano con le banche e l'appello alla città e a chi voglia investire su Ascoli a presentare progetti validi e bancabili. Questo il messaggio che arriva da Palazzo Arengo dopo l'incontro che il sindaco Fioravanti ha avuto con dieci direttori delle filiali di istituti di credito sul territorio comunale. Un confronto importante dal quale è emersa la volontà, da parte delle banche stesse, di supportare le idee progettuali, valide e che offrano le idonee garanzie, per contribuire al rilancio del territorio ascolano. Da questo punto di vista, lo stesso sindaco ha chiesto ai direttori presenti una disponibilità per favorire l'accesso al credito ai potenziali investitori e ai progetti bancabili che verranno presentati, anche a fronte dei risparmi privati che sul territorio sono su valori importanti (si vocifera sui 5 miliardi di euro). E proprio il sindaco Fioravanti, rivolge il suo appello agli ascolani e a potenziali investitori: «Porte aperte alle idee valide per il rilancio della città, purché siano interessanti e sostenibili».

L'appello

«Come Amministrazione comunale spiega il sindaco - vogliamo investire su proposte importanti per il futuro di Ascoli, considerando che ci sono alcune somme utilizzabili, ma anche le banche sono disponibili a supportare progetti interessanti di privati, purché siano bancabili. I settori di riferimento su cui puntare, secondo anche quanto emerso dal confronto, sono quelli enogastronomico, turistico e meccanico». Le banche del territorio, dunque, sarebbero pronte a sostenere il rilancio e lo sviluppo della città ma attraverso il sostegno a progetti privati interessanti, ma che siano tecnicamente bancabili. Quindi, offrano garanzie agli istituti di crediti. Dal confronto è anche emerso che c'è una stagnazione a livello di investimenti, un po' per timore, a fronte di un monte risparmi in città sicuramente consistente.

L'intesa

«Ho voluto incontrare i rappresentanti dell'universo bancario del nostro territorio aggiunge il sindaco all'indomani dell'incontro, tenutosi lunedì pomeriggio - per ragionare insieme sulle opportunità di sviluppo per la città e per avanzare l'ipotesi di una convenzione che possa rendere la nostra città sempre più fruibile e appetibile verso l'esterno». «Ho registrato una fattiva collaborazione con i direttori delle filiali locali continua Fioravanti - e un loro concreto coinvolgimento potrebbero garantire un ulteriore impulso alla crescita turistica, sociale ed economica di Ascoli. Ho chiesto loro una disponibilità di accesso al credito e ai risparmi privati, per investire su nuove idee che potrebbero rivelarsi molto importanti per mettere in moto l'economia cittadina. Si è trattato solo di un primo incontro, ma già importante per iniziare a gettare le basi per una futura collaborazione: da parte dei rappresentanti del mondo bancario ho visto grande disponibilità nel credere a un progetto ambizioso, sinergico e condiviso per il rilancio del nostro territorio».

I confronti

A questo punto seguiranno altri confronti proprio per coinvolgere anche il mondo del credito in questa strategia che dovrebbe portare alla ripresa dell'economia ascolana passando attraverso le idee ed i progetti più interessanti. Un discorso cui si affianca anche la recente delibera di indirizzo per creare un comitato d'innovazione strategica.

Luca Marcolini

