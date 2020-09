In scena una grande festa per i 60 anni dell'Avis di Offida

LA RICORRENZA

OFFIDA Festa grande per i 60 anni dell'Avis di Offida. Una ricorrenza di rilievo per una delle più antiche e prestigiose associazioni cittadine. La cerimonia per la celebrazione dell'anniversario ha avuto inizio nella piazza Fontana delle merlettaie di fronte ad un nutrito numero di cittadini, autorità e soci donatori. Presenti anche i familiari di Cesare Gabrielli di cui l'Avis offidana porta il nome. Dopo gli interventi del sindaco Luigi Massa e del presidente Avis regionale Marche, Massimo Lauri, il presidente dell'Avis offidana, Mauro Moretti, ha ringraziato i tanti volontari che hanno contribuito alle iniziative volte a celebrare l'evento. E' seguita, quindi, la visita ai luoghi del centro storico dove, per l'occasione, sono state collocate significative Installazioni artistiche, opere di abili artigiani locali, le quali, esposte all'aperto lungo un percorso stabilito, sono simbolicamente collegate da un filo rosso conduttore e riportano alla memoria i momenti salienti dell'Avis di Offida, dalla sua fondazione 29 giugno 1960 ad oggi.

La sensibilizzazione

«In questo modo ha spiegato il presidente Mauro Moretti - intendiamo, sensibilizzare e diffondere il gesto della donazione, valorizzando l'impegno che tiene uniti uomini e donne, riconoscimenti e idee, sogni e amicizie fatto da chi, operando in sinergia, garantisce un fine di interesse pubblico, un legame necessario affinché ogni goccia di sangue che si raccoglie possa salvare una vita». E proprio con l'assiduo lavoro e lodevole impegno, l'Avis di Offida, che ha competenza territoriale anche nel comune di Appignano del Tronto, ha dato ampi frutti in fatto di donatori e donazioni.

Cenni storici

Andando a ritroso nel tempo, la sezione è partita con pochi associati nel 1960, ma nel 2004 i donatori attivi erano già 134 e nel 2013 trecentodieci. Anche le donazioni, nello stesso periodo, sono passate da 279 a 629. Sempre in crescendo, arriviamo ai nostri giorni con il record assoluto di 656 donazioni e 328 soci donatori al 31 dicembre 2019. Di tale prestigioso cammino, ne ricordiamo i fondatori. L'iniziativa fu dei sigg. Italo D'Angelo sindaco della città, Renato Santeusanio ufficiale sanitario del comune, Vitale Travaglini e Giovanni Premici medici dell'ospedale di Offida, il segretario provinciale Avis, Vito. Il 29 giugno 1960, l'assemblea con 20 soci. Sette gli eletti nel consiglio direttivo: Vitale Travaglini, Onelia Sergiacomi, Fides Talamonti, Pasquale Laudadio, Luciano Crocetti, Nazzareno Vittori, Danilo Tomassini. Presidente della sezione, Vitale Travaglini e vice Danilo Tomassini, segretario economo Gabriele D'Angelo, Giovanni Premici responsabile servizio sanitario della sezione. Revisori conti: Danilo Premici, Gaetano Recchi, Piero Petrocchi. Collegio probiviri: Italo D'Angelo, Renato Santeusanio, Ugo Rosini.

Nicola Savini

