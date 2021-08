«In quella discoteca si continua a ballare»

LA DENUNCIA

ALBA ADRIATICA Da locale commerciale a magazzino ma, nonostante il cambio di destinazione d'uso, una nota discoteca di Alba continuerebbe a svolgere attività di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bar. E il Comune? Resta alla finestra a guardare. Questa almeno è quanto denuncia il gruppo di opposizione Città Viva dei consiglieri Giuliano De Berardinis, Ambra Foracappa e Gianfranco Marconi che nei giorni scorsi ha raccolto tutto il disappunto del proprietario dell'immobile che il 28 luglio scorso ha presentato la richiesta. Tale richiesta presupporrebbe l'immediata esecutività, pertanto, se così fosse, non ci sarebbero dubbi sul fatto che il locale in questione non abbia più i requisiti a svolgere quel tipo di attività.

Si tratta di un noto locale frequentato ogni fine settimana da centinaia e centinaia di giovani provenienti da ogni parte dell'Abruzzo e anche dalle vicine Marche. «Sembrerebbe anche che l'amministrazione comunale denuncia Città Viva sia stata informata ufficialmente di tutto ciò ma a tutt'oggi la stessa, a distanza di una decina di giorni dalla variazione di destinazione d'uso, mediante pratica edilizia immediatamente esecutiva, non ha attivato nessuna azione, anche in autotutela, per salvaguardare l'Ente da eventuali conseguenze dovute al fatto che tale attività continua a essere svolta dai gestori ogni fine settimana e probabilmente, a giudicare dalle pubblicità, anche in questo week-end». I consiglieri di opposizione non ritengono che dietro l'immobilismo del Comune possano esserci questioni burocratiche. «Non si possono, in questo caso, proseguono i consiglieri di minoranza prendere a giustificazione i lunghi iter amministrativi visto che è opportuno ricordare che ad oggi il locale non avrebbe più i requisiti per poter svolgere attività commerciale di alcun tipo. Ci chiediamo allora quali conseguenze avrebbe un eventuale incidente durante le serate che ci auguriamo naturalmente non accada mai. Possibile che anche quando si ha un'occasione per poter porre un freno a quella che è la problematica più grave che in questo momento affligge la nostra cittadina, l'amministrazione comunale non muova un dito? Come sempre, tanti proclami e nessun fatto, e questo episodio ne è la prova lampante».

Il riferimento alla problematica è certamente la movida dai locali più frequentati completamente in preda ai fumi dell'alcool. All'esterno del locale in questione in passato si sono verificati episodi di violenza: la questura di Teramo ha usato il pugno di ferro con la chiusura della discoteca.

