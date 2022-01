In programma visite a città e collezioni d'arte

ASCOLIAnno nuovo e nuova edizione del mercatino antiquario che torna domani e domenica. Due giorni di antiquariato, collezionismo e vintage e per i creativi tanto artigianato con opere originali e rigorosamente fatte a mano. In piazza Roma uno spazio dedicato alla bontà con i prodotti tipici del territorio. Antiche porte, mobili dal design originale e unico, tappeti, quadri, orologi e gioielli senza tempo, questo e tanto altro si può trovare al mercatino dell'antiquariato più grande e atteso nel centro Italia, che nel mese di dicembre ha spento 30 candeline. Nonostante i tempi incerti il mercatino si svolge regolarmente ma sempre all'insegna della sicurezza. Mascherina obbligatoria e distanziamento di un metro, utilizzo del gel disinfettante in tutti gli stand. Luoghi e orari: piazza del Popolo domani e domenica dalle 9 alle 19; piazza Arringo, chiostro di San Francesco, piazza Roma e via del Trivio domani dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19. Da non perdere gli interessanti appuntamenti collaterali: Ti Racconto Ascoli, domenica alle ore 14.30, a cura delle guide di Marche V Regio che porteranno i visitatori alla scoperta della città al tempo di Dante Alighieri (per info e prenotazioni 328 3247179); Una Città da collezione domenica alle 17 nella galleria d'arte contemporanea Licini dove il professor Stefano Papetti, curatore dei musei civici, illustrerà la collezione Celi Helleström; seguirà una degustazione a cura di Siamo Fritti (prenotazione obbligatoria; necessari super green pass e mascherina Ffp2; info 0736 298213 oppure 333 3276129).

© RIPRODUZIONE RISERVATA