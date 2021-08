In occasione di Marche storie Racconti & tradizioni dai borghi in festa si svolgerà venerdì alle 18 la Passeggiata culturale e naturalistica tra le colline di Castorano. Grazie ad un accompagnatore si potrà percorrere il tragitto dal centro di Castorano (la partenza avverrà da Piazza Umberto I) fino a contrada Pescolla, dove verrà fornita la testimonianza sulle chiese dirute un tempo presenti nel territorio.

Sarà inoltre possibile visitare la chiesa cinquecentesca di San Giovanni Battista la cui costruzione ha visto contrapposte le comunità di Castorano e Pescolla. Una divergenza piuttosto dura per risolvere la quale, nel 1487, è dovuto intervenire il Consiglio Anzianale della città di Ascoli.

All'interno della chiesa si potranno ammirare una Madonna del latte, un affresco del 1535 ed un olio su tela di Ludovico Trasi che rappresenta la Madonna che porge Gesù Bambino a Sant'Anna. Il percorso che sarà attraversato permetterà di ammirare il bellissimo panorama collinare al tramonto.

Al termine della visita è previsto un servizio di bus navetta per tornare a Castorano e partecipare agli altri eventi in programma nell'ambito di Marche storie Racconti & tradizioni dai borghi in festa. Info 3939365509.

