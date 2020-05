In bicicletta, a piedi o anche con i pattini Che bello muoversi

L'INVASIONE

SAN BENEDETTO A passeggio nella Fase 2, tra speranze e timori. La domenica appena trascorsa è stata caratterizzata dalla chiusura al traffico di parte del lungomare Nord. Una bella iniziativa pensata dall'amministrazione Piunti per favorire il distanziamento sociale dei pedoni, ai tempi del Coronavirus. Tantissime persone hanno risposto presente, invadendo la litoranea anche con bici e pattini. Ognuno con in testa le proprie riflessioni sulla situazione che stiamo vivendo e sull'imminente futuro.

La cucina può salvarci

«Con la riapertura dei ristoranti, ci sono prospettive di maggior lavoro anche per il comparto ittico» dice Luciano Prichiò Paolini: storico rappresentante della marineria locale. «Secondo me - prosegue - nella Fase 2 sarà determinante la gastronomia tipica». Insomma: anche la cucina sambenedettese, col suo Brodetto di pesce, può fare da volano per la ripresa. Una ripresa che, però, rischia di arrancare nelle attività più creative. «L'asocialità indotta dai lunghi mesi di quarantena mi ha provocato un blocco di idee. Non sono riuscito più a produrre nulla» ci rivela Franco Capriotti, conosciuto come lo scultore del mare, che prosegue così: «Non a caso, ho letto che tra le persone sono aumentati i problemi mentali. Ci sarà più lavoro per gli psicologi».

Occhio alle bici

Col gran viavai di biciclette che ieri sfrecciavano sul lungomare, c'è stato sicuramente lavoro per gli operatori della Croce Rossa Italiana Stefano Marchionni e Simone Rogus. Loro, in sella a bici d'ordinanza attrezzate anche con defibrillatori, erano in giro per intervenire in caso di necessità: «Sarà per lo stordimento causato da tante settimane di inattività domestica - ci dicono - ma qualche persona pedala davvero in maniera scomposta, arrivando a scontrarsi con altri ciclisti. Così abbiamo effettuato qualche piccolo soccorso, fortunatamente nulla di grave». «Il fatto grave è che c'è ancora chi si ostina a girare senza mascherina. Io la indosso sempre» rincara la dose Lino Liberati.

Timori per l'economia

Mentre Carlo Luzi si dice preoccupato non solo dalle conseguenze sanitarie del Coronavirus, ma anche dai danni causati al tessuto economico. Gli chalet entreranno in gioco dal 29 maggio: «Che estate sarà? E' davvero impossibile fare previsioni - ragiona Massimo Guerrieri: dipendente dello stabilimento Antares -. Se il contagio continua a calare, probabilmente molte persone saranno sempre più invogliate a venire al mare. Anche se, francamente, io temo che tanti possano preferire i grandi spazi aperti della montagna». Ognuno farà le sue scelte. «In ogni caso, ora la responsabilità sul buon esito di quest'emergenza spetta a ognuno di noi - rimarca l'assessore Emanuela Carboni, anche lei ieri sul lungomare -. Il Governo ha allentato la stretta delle limitazioni, ma ora spetta a noi usare il buon senso. Dunque: mascherine, distanza e tanta igiene personale».

Scaramanzia

Sul fronte locale, iniziative come quella del lungomare off-limits al traffico per favorire il distanziamento sociale continuano a fare il pieno di consenti: «L'idea del sindaco Piunti è stata meravigliosa» sottolinea Paola Giuliani che affronta il virus anche con la scaramanzia di una bici anti-sfiga. «Sentiamo che tra le persone c'è voglia di riprendere possesso della città», dicono all'unisono i coniugi Umberto Traini e Federica Mozzoni, in bici con la piccola Mia. «Certo - proseguono - con la riapertura di tante altre attività aumenterà ulteriormente il rischio di assembramenti. Dobbiamo davvero confidare sul buonsenso di ognuno di noi».

Marco Braccetti

