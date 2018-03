Imprese picene Aperte due finestre sulla Zona Franca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE AGEVOLAZIONIASCOLI Via libera, dai prossimi giorni alle richieste di agevolazioni, da parte di imprese e professionisti delle zone terremotate, prevista dalla zona franca. Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità e i termini di presentazione delle istanze per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali e contributive per i periodi di imposta 2017 e 2018. Dal 10 marzo scorso , e fino alle 12 del 27 marzo prossimo, possono presentare richiesta per le agevolazioni quelle ditte che hanno subito una...