Impossibile scendere sotto i 50

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA QUINTANAASCOLI Meno di due settimane separano il popolo quintanaro dall'attesa Giostra in onore del patrono Sant'Emidio. E se in questi giorni sono Palio degli arcieri, torneo di calciotto, feste e appuntamenti in taverna a fare da padroni, non restano in secondo piano le prove al Campo dei Giochi dei cavalieri dei sei sestieri cittadini. Dopo i test di sabato scorso, i protagonisti dello Squarcia torneranno in pista martedì 30 e mercoledì 31 luglio per le ultime prove della stagione prima della Giostra. Entrambi i giorni di test a porte...