Impianto sportivo polifunzionale Arrivano i fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOCASTIGNANO Quando lo sviluppo di un paese passa attraverso lo sport e la salute. E questo il sindaco di Castignano lo sa. Fabio Polini, infatti, annuncia l'ennesimo risulatato raggiunto. «Il 18 settembre scorso - esordisce il primo cittadino di Castignano -, durante la conferenza dei servizi al Coni Sport e Salute di Roma, il progetto della struttura polivalente in contrada Icona si è finalmente trasformata in una realtà concreta». Il summit romano del 18 settembre scorso ha, quindi, gettato le prime basi per definire il quadro...