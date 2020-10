«Impianti nel degrado nonostante le risorse»

LA POLEMICA

OFFIDA Non si placa la polemica sulla gestione degli impianti sportivi da parte della Uisp. Dopo attacchi e interrogazioni del presidente dell'Offida calcio Giovanni Stracci e della minoranza in Comune, la pazienza del sindaco Luigi Massa è al limite. «La verità è chiara afferma il primo cittadino - e va comunicata a tutti. Tutto è fatto nel rispetto delle regole. L'amministrazione continuerà a lavorare per garantire una messa a sistema della gestione degli impianti sportivi, evitando di raccogliere ulteriori provocazioni, operando per il bene della collettività. È ora di chiarire quanto siano inaccettabili e pretestuose le tante uscite del presidente dell'Offida calcio. Questa scompostezza deriva dalla decisione del Comune di procedere a un nuovo affidamento degli impianti sportivi. Decisione presa per le obiettive evidenze di una gestione e manutenzione ordinaria scellerata dei beni pubblici, documentate, nonostante le cospicue risorse che le amministrazioni hanno garantito».

Riguardo al presidente dell'Offida calcio, Massa sottolinea come «da anni, ha agito senza rendere conto a nessuno. Nonostante questo, la propensione del nuovo gestore di voler collaborare, abbiamo continuato a registrare astio e attacchi non giustificati. L'amministrazione non può più tollerare la situazione, quindi, ora, si sta procedendo con atti doverosi, circostanziati e formali. Gli impianti sportivi appartengono alla collettività e l'utilizzo degli spazi ricompresi va garantito, nei limiti di una condivisione possibile, a tutte le associazioni, ciò che finora non è stato fatto. Non sono stati ancora liberati spazi che da anni sono oggetto di incuria e degrado. Tutto sarà riportato a sistema e l'amministrazione continuerà a tutelare un settore decisivo come lo sport, in particolare quello giovanile».

Nicola Savini

