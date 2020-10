Imbrattata la fontana in travertino «Tolleranza zero contro i vandali»

IL TEPPISMO

SPINETOLI La storica fontana di travertino non trova pace. Ripulita più volte dal Comune dagli sconci graffiti di writers improvvisati, il monumento che insiste a pochi metri dalla chiesa San Paolo, in pieno centro storico, è di nuovo irriconoscibile. Deturpato. Sfregiato. Rovinato. Ma da chi? «Da chi non paga mai», dice, inviperito, un cittadino che durante un nostro sopralluogo sul posto, era davanti alla murata laterale della fontana, concentrato a decifrare le brutture di sedicenti artisti di strada. Oppure da autentici criminali dalla bomboletta facile.

Gli sfregi

Imprecazioni, parolacce, segni incomprensibili e quanto di peggio offre il campionario della stupidità umana, rendono, oramai, irriconoscibile una delle strutture più belle del paese. «Si tratta di una vera e propria invasione. Il Comune ripulisce e questi ritornano più agguerriti di prima», aggiunge un altro passante. Risultato: la storica fontana in travertino cambia di nuovo colore. E non per volontà del municipio. Ma solo perché i soliti imbrattatori hanno deciso così. Sembra quasi che quell'area si sia trasformata in una terra di conquista e la massiccia quantità di travertino che adorna la struttura, in una sorta di tela da scarabocchiare alla meno peggio. C'è da dire, però, che un paio di anni fa il Comune è riuscito a dare una ripulita, e la fontana in travertino aveva ritrovato il proprio splendore. Ma è durato veramente poco.

L'altro obiettivo

Ma non è solo il parco San Paolo ad essere preso di mira dai writers. Anche l'area verde attrezzata che si affaccia sulla Salaria (parco Salaria) è stata, ed è ancora, una delle mete più gettonate dai vandali: sul parco svetta una copertura in tela che da anni è il bersaglio dei vandali. Presa di mira più volte essa si presenta in pessime condizioni: squarciata in alcuni punti. Mentre in altri, non si possono non notare scarabocchi. Il telo si è trasformato in una sorta di foglio da disegno su cui imprimere tag e segni incomprensibili.

La reazione

Il fenomeno del vandalismo è in forte ascesa. E il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, batte i pugni. «Siamo a conoscenza di questo triste fenomeno. Nell'area del parco San Paolo esiste già un sistema di videosorveglianza. Molto probabilmente le videocamere non riescono a visualizzare in pieno l'intera struttura. Ma in futuro sposteremo l'impianto di videosorveglianza, in modo da poter avere la visuale completa sui punti critici dove i vandali agiscono indisturbati. C'è da dire anche che qualcuno ha rotto alcune videocamere installate. Ma ne metteremo altre, ad un'altezza tale da non poter essere manomesse. Tolleranza zero per i writers».

