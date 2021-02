IL WEBINAR

Le recenti modificazioni dell'ecosistema viticolo, dovute al cambiamento globale del clima, stanno generando un aumento di stress idrico nei vigneti e problemi di smottamento ed erosione dei suoli. In questo contesto e futuro prevedibile, Vinea, con il supporto dell'università di Milano, ha deciso di promuovere un progetto con l'obiettivo di implementare ed accrescere le conoscenze del territorio di produzione dell'Offida Docg, attraverso lo studio dei rapporti suolo/acqua/pianta, creando dei modelli di pratiche agronomiche sostenibili, atte a migliorare la fertilità dei suoli, l'uso efficiente dell'acqua disponibile nel suolo in condizioni di arido coltura e a salvaguardare il territorio dal rischio, sempre maggiore, di dissesto idrogeologico. Il progetto verrà presentato e discusso in un convegno on line indetto per giovedì 18 febbraio alle ore 17. Interverranno Pompilio D'Angelo e Pietro Zeppilli della Vinea, Mauro Tiberi e Giovanni Ciabocco del servizio politiche agroalimentari Regione Marche, Davide Bianco e Lucio Brancadoro dell'Università di Milano, Andrea Albanesi responsabile regionale della misura 16 del Psr Marche 2014/2020.

