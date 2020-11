Un gesto di riconoscimento nei confronti delle croci marchigiane che hanno svolto un compito straordinario nel periodo del lockdown:, durante una cerimonia solenne che si è svolta nel piazzale antistante il superstore Oasi di Ancona, il Gruppo Gabrielli donò 80 kit, ciascuno dei quali composto da un sanificatore di ultima generazione ed una sedia scendi scale per le evacuazioni di emergenza, al mondo del volontariato marchigiano. Sabato nel corso dell'assemblea Regionale on-line, l'Anpas ha ringraziato il Gruppo Gabrielli con la consegna di una targa. «Con questo riconoscimento simbolico desideriamo ringraziare il Gruppo Gabrielli per l'importante donazione fatta all'Anpas nel luglio scorso» ha detto il presidente regionale Anpas Marche Andrea Sbaffo - l'emergenza purtroppo continua e noi volontari Anpas siamo di nuovo in prima linea nel combattere la guerra contro il Covid -19 sia nei trasporti di emergenza che nei servizi ai cittadini, una guerra che si può vincere nelle varie battaglie quotidiane solo insieme alla comunità e il nostro ringraziamento al Gruppo Gabrielli va anche per aver contribuito in maniera tangibile alla diffusione della cultura della solidarietà». La motivazione del premio conferito dall'Anpas al Gruppo Gabrielli ricorda che «L'importante donazione di attrezzature fondamentali per l'attività quotidiana delle associazioni Anpas fatta dal Gruppo Gabrielli lo scorso 23 luglio, costituisce un importante riconoscimento per il volontariato Anpas che, al di là del valore meramente economico, vedono apprezzato l'impegno che il proprio personale (volontario e dipendente) mette quotidianamente al servizio del prossimo in difficoltà, se possibile con ancora più encomiabile spirito di sacrificio in questo momento particolare di pandemia Covid. Pertanto, Anpas Marche ha ritenuto equo realizzare una targa da donare al Gruppo Gabrielli, quale tangibile segno di riconoscenza a futura memoria».

