Il vescovo di Rieti e amministratore apostolico della diocesi di Ascoli. monsignor Domenico Pompili ha incontrato ieri il presidente della Provincia Sergio Fabiani a Palazzo San Filippo. Il presule era accompagnato dal cancelliere diocesano don Lino Arcangeli nell'ambito di una serie di visite istituzionali alle autorità del territorio. Si è trattato di un incontro molto cordiale e proficuo nel quale sono stati affrontati tutti i temi di maggiore attualità in questo momento di straordinaria emergenza tra i quali la pandemia, la ricostruzione post sisma e le difficoltà del tessuto economico e sociale, con particolare riguardo alle categorie più provate. Fabiani ha ringraziato monsignor Pompili per l'attenzione e la premura pastorale verso la comunità diocesana e ha evidenziato «la laboriosità e il grande spirito di coesione sociale che contraddistingue la popolazione del Piceno». Da parte sua, il vescovo Pompili ha confermato l'impegno della Chiesa di Ascoli ad essere di supporto spirituale, umano e materiale all'intera comunità, sottolineando l'importanza che tutte le istituzioni operino in sinergia per il bene comune. Un invito accolto dal Presidente Fabiani che ha rinnovato, a nome di tutta l'amministrazione e il personale dell'ente, la volontà della Provincia di adempiere ai propri compiti d'istituto con abnegazione e con quello spirito di leale collaborazione fra le istituzioni a cui ha fatto riferimento il Presidente della Repubblica.

