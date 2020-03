iL VERTICE

ASCOLI Rispetto delle distanze di sicurezza antivirus e ammassamenti da scongiurare nei locali commerciali: ora su questi aspetti scattano i controlli per l'emergenza Coronavirus anche ad Ascoli e nel Piceno. E adesso le attività ascolane si trovano ad un bivio, ovvero adeguarsi oppure abbassare temporaneamente le serrande. Questo perché ora, sulla scorta del decreto Conte per il Coronavirus, non si scherza più e vigili urbani insieme ad altre forze dell'ordine sono chiamati ad effettuare le verifiche e nel caso di bar e ristoranti che non rispettino le regole arriveranno le sospensioni delle attività.

La riunione

Proprio su questo tema all'Arengo si è tenuta ieri pomeriggio una riunione tecnica per sviscerare il problema delle attività commerciali e le restrizioni per il Coronavirus da applicare. Un confronto per sviscerare i vari aspetti dell'effetto del decreto, in particolar modo per i pub, per i quali è prevista la chiusura, e per i bar e i ristoranti con prescrizioni e sanzioni. Già subito dopo il decreto, il sindaco Fioravanti si era immediatamente sentito con alcuni operatori che chiedevano consigli su come comportarsi in rapporto alle prescrizioni governative. E si è iniziato ad analizzare caso per caso.

Ristoranti e controlli

Un passaggio delicato, dunque, per il commercio cittadino ancora con le ossa rotte per il terremoto e i suoi effetti collaterali. Alcune attività, soprattutto nel settore bar-ristorazione, hanno già preferito chiudere provvisoriamente aspettando che le criticità passino. Altre, invece, stanno provvedendo ad adeguarsi alle prescrizioni, chiedendo soprattutto il rispetto delle regole da parte della clientela. Ad esempio, c'è chi sta predisponendo una riduzione dei tavoli, servizio ai clienti con guanti in lattice in sala e nei locali di preparazione del cibo, distributore di prodotti igienizzanti, chiedendo di non sostare al bancone e di ritirare il cibo da asporto una persona alla volta. E' chiaro che per i titolari della ristorazione che decideranno di continuare a lavorare sarà importante rispettare e far rispettare le regole considerando che, come definito, spetterà alla Prefettura, attraverso i Comuni, disporre i controlli di vigili urbani e altre forze dell'ordine. Con sanzioni che prevedono la sospensione dell'attività.

Servizi a domicilio

Tra chi decide di chiudere e chi si organizza per adeguarsi alle disposizioni, c'è qualcun altro, invece, che opta per una soluzione intermedia e raccoglie ordini per fornire cibo da asporto oppure si organizza per le consegne a domicilio. Un filone, quest'ultimo, che sta molto prendendo piede in questi ultimi giorni proprio per adeguarsi al momento e agli appelli ai cittadini di uscire il meno possibile. Ed in tal senso, aldilà delle varie attività commerciali che forniscono il servizio, ci sono anche iniziative di solidarietà, tra cui quella dei ragazzi del Collettivo Caciara che attraverso i social si mettono a disposizione delle persone anziane o con difficoltà ad uscire per fare loro la spesa e svolgere altre commissioni a titolo gratuito. Intanto la Ciip spa, società che gestisce il servizio idrico, adeguandosi alle ordinanze del Ministero della salute ha deciso di chiudere gli uffici da oggi fino al 3 aprile

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA