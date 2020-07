Il vaccino Pfizer funziona e il titolo schizza in Borsa

L'ECCELLENZA

ASCOLI Il vaccino Covid sviluppato da Pfizer e dalla biotech tedesca Biontech sta fornendo risultato positivi e il titolo in Borsa è schizzato di oltre il 4% .

«Siamo incoraggiati dai dati clinici di BNT162b1, uno dei quattro costrutti di mRNA che stiamo valutando clinicamente», ha detto Kathrin Jansen, responsabile della ricerca e sviluppo dei vaccini di Pfizer.

Nessun vaccino Covid-19 è stato ancora approvato per uso commerciale. Lo scorso anno, un'analisi del Massachusetts Institute of Technology ha scoperto che solo un vaccino su tre che si trovi nelle prima fasi di sperimentazione clinica arriva poi ad ottenere l'approvazione. È importante sottolineare che si è trattato di un piccolo test iniziale con soli 45 partecipanti e che il vaccino non ha ancora dimostrato di poter prevenire il Covid-19. Per ottenere una piena approvazione regolamentare, i partner dovranno eseguire un ampio studio di efficacia su migliaia di partecipanti per dimostrare se il vaccino previene la malattia.

La Pfizer vanta in Italia anche lo stabilimento di Campolungo ed è immaginabile che il boom in Borsa possa comportare automaticamente anche benefici alle maestranze ascolane. Poche settimane fa Pfizer ha assunto a tempo indeterminato 23 operai che già lavoravano in fabbrica con contratto di staff leasing mentre a giugno il numero delle assunzioni è salito a sessanta. La Pfizer è una delle poche industrie dell'agglomerato di Campolungo che non ha mai interrotto la produzione a causa del Coronavirus e che al contrario l'ha potenziata. Nello stabilimento ascolano, infatti, oltre a vari farmaci di gamma alta per l'elevato livello di specializzazione, si produce anche un antivirale utilizzato per la terapia dei malati Covid.

