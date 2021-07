È Daniele Napolitano il nuovo campione italiano del Keirin 2021. Il portacolori del Team Ceci Piceno cycling si aggiudica il titolo ai campionati di Dalmine (Bergamo) imponendosi nella spettacolare finale conclusasi al fotofinish sull'umbro Alfonso Pinna e sul lombardo Mirko Fontana. All'oro nel Keirin il velocista aggiunge anche la medaglia d'argento nel torneo della velocità cedendo solo alla bella al trentino Mattia Predomo. Dopo il record italiano Juniores nei 200 metri realizzato a fine maggio al Gran prix di Mosca con il tempo di 10038 di assoluto valore mondiale per la categoria Juniores e il settimo posto al Gran prix di Le Mans, gara di Classe 1 Elite, Daniele aggiunge un'altra perla alla sua stagione in avvicinamento agli appuntamenti clou di settembre degli Europei e Mondiali di categoria. Soddisfazione nello staff del sodalizio ascolano del presidente Claudio Ceci per i risultati di Daniele che rinnova i fasti della scuola sprinter picena grazie al supporto dei tecnici Dario Zampieri e Davide Ceci (entrambi ex tricolori di specialità). Per il sodalizio ascolano si tratta del 65° titolo italiano. Ora, occhi puntati quindi al finale di stagione con gli appuntamenti in azzurro di Napolitano (Europei e Mondiali di categoria) e sulla partecipazione del campione italiano Francesco Ceci alla prestigiosa Tournee del Keirin in Giappone da settembre a dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA