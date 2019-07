Il trionfo di Porta Solestà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA QUINTANAASCOLI Il cielo si tinge di gialloblù sopra Ascoli Piceno. Il sestiere di Porta Solestà vince la XXXI edizione del Palio Sbandieratori e Musici cittadino e fa festa per la ventesima volta nella propria storia. Gli atleti gialloblù tornano ad aggiudicarsi il Palio sei anni dopo l'ultima volta e si cuciono sul petto la seconda stella. Il ventesimo sigilloÈ un vero e proprio tripudio quello del sestiere di via De Berardinis, per l'incontenibile esultanza di atleti, tifosi e sostenitori. Una vittoria conquistata con una due giorni...