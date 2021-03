IL TRAGUARDO

È stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale la proposta di legge per il Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco Città della carta. La proposta riconosce «la produzione della carta e della filigrana bene significativo e distintivo dell'identità regionale, volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche». Soddisfazione del consigliere regionale della Lega Andrea Antonini, il cui intervento durante i lavori preparatori ha permesso l'inserimento nel testo del riconoscimento di Ascoli come Città della Carta. «Con questo voto nasce il Sistema della Carta nella nostra regione afferma Antonini un'occasione di promozione importante che mi rende felice, anche per il voto unanime del consiglio. L'industria della carta ha segnato in maniera profonda la cultura di Ascoli. Per questo, pur riconoscendo la città di Fabriano come simbolo della carta in regione e capofila di questo sistema, credo che Ascoli meriti la valorizzazione di una tradizione antichissima che, partita nel 1400 grazie a mastri cartai di Fabriano e Pioraco, ha permesso lo sviluppo di un'industria dall'attività intensa attorno alla splendida cartiera papale, testimoniata oggi dal museo ospitato nello stesso edificio e da oltre 18mila carte antiche e stampe presenti nella Pinacoteca dal valore storico e didattico. Ho chiesto in modo esplicito questo inserimento non solo per un legittimo spirito di appartenenza al territorio, ma perché ero certo che la validità e l'efficacia di questa iniziativa potesse essere maggiore se inserita in un contesto di sistema». Soddisfatta la vicecapogruppo del Pd, Anna Casini: «Il testo presentato ha subito importanti modifiche migliorative in commissione grazie all'impegno del gruppo assembleare Pd». La Casini rivendica l'inserimento della città di Ascoli nel titolo della legge e conclude: «Con questa legge, sarà possibile diffondere la cultura artigianale nella produzione della carta, conservazione dei laboratori artigianali, la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate all'uso della carta e della filigrana. Ascoli sarà chiamata a condividere il percorso insieme a Pioraco e Fabriano e sarà utile creare una sinergia istituzionale tra gli attori coinvolti».

